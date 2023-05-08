2 otomobil alevler içinde kaldı

Küçükçekmece’de, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki iki araçta yangın çıktı. Alevler içinde kalan araçları itfaiye ekipleri söndürürken araçlar kullanılamaz hale geldi.

2 otomobil alevler içinde kaldı

İHA'nın haberine göre, yangın, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede karşısında bulunan araca sıçrayarak büyüdü. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri yükseldi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri inceleme yaptı. Yangınla ilgili polisin araştırması sürüyor.

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