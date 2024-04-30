1 avuç kabak çekirdeği ve 1 bardak… Faydasını iki katına çıkaran öneri...

Kaynak: Haber Merkezi
1 avuç kabak çekirdeği ve 1 bardak… Faydasını iki katına çıkaran öneri...
Kabak çekirdeğinin daha önce duyulmamış etkisini öğrenmelisiniz. Kabak çekirdeğinin faydasını tam iki katına çıkaran öneri belli oldu...

Kabak çekirdeği, kabak meyvesinin içinde bulunan ve yenilebilir yağlı tohumlardır. Genellikle kavrularak tüketilen kabak çekirdekleri, sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra, protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengin bir besin kaynağı olmalarıyla da dikkat çekerler. Sağlıklı yağ asitleri içermesi nedeniyle de beslenmede tercih edilen bir atıştırmalık olarak kabul edilirler.

UYUMADAN ÖNCE KABAK ÇEKİRDEĞİ YEMENİN ETKİSİ

Kısa Dalga'da aktarılanlara göre; Uyku öncesinde 1 avuç kabak çekirdeği yedikten sonra 1 bardak sıcak su içmek gerekiyor. Bu yöntem sindirim sisteminin çok daha hızlı çalışmasını sağlıyor ve kabızlık son buluyor.

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KABAK ÇEKİRDEĞİNİN VÜCUDA SAĞLADIĞI FAYDALAR NELER?

Nefisyemektarifleri.com sitesinde yer alan içerikte; Kabak çekirdeğinin daha önce paylaşılmamış faydaları tek tek sıralandı. İşte kabak çekirdeğinin vücuda sağlamış olduğu faydaların tam listesi

  • Antioksidan bakımından zengindir.
  • Diyabet riskini azaltabilir.
  • Antikanser özellikleri vardır.
  • Kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir.
  • Uykuyu iyileştirir.
  • Diyet atıştırmalığı için uygundur.
  • Parazitlerin vücuttan atılmasını sağlar.
  • Mesane sağlığına faydalıdır.
  • Kemik oluşumu için önemli bir besindir.
  • İyi bir çinko kaynağıdır.
  • Retina sağlığını korur.
  • Saçlarınızı güçlendirir.
  • Sperm kalitesini artırmaktadır.
  • Bağışıklığı güçlendirir.
  • Prostat sağlığını destekler.
  • Cilt sağlığını korur.
  • Kabızlık problemlerini hafifletir.
  • Kalp sağlığını korur.
  • Besin içeriği zengindir.

Günde bir avuç tüketilen kabak çekirdeği ölümcül hastalıklara meydan okuyorGünde bir avuç tüketilen kabak çekirdeği ölümcül hastalıklara meydan okuyor

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