Tokat'ta erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktılar. Skandal 23 Nisan kutlamasına soruşturma

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programla ilgili İl Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.
Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda, ‘Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip, peçe takarak oynadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Program sonrası görüntüler, sosyal medyada paylaşılmıştı. Sosyal medyada gündeme oturan görüntülerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.
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