2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Şoför olarak çalıştığı oteldeki işinden evine giden Sinan Turgut'un kullandığı 07 S 2159 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Kartal Kaya'nın kullandığı 07 ABA 233 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sinan Turgut otomobilden fırladı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Sinan Turgut'un hayatını kaybettiğini, Mehmet Kartal Kaya'nın ise yaralı olduğunu belirledi. Kaya, sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sinan Turgut'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Turgut'un cansız bedeni, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze alındığı sırada Turgut'un kız kardeşi, gözyaşı döktü. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Sinan Turgut'un cenazesi, Hacıaliler Akkuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.