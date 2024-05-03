Fenerbahçe'nin Monaco karşısındaki avantajını açıkladı. Tek hedef Berlin

Fenerbahçe Beko, Euroleague çeyrek final play-off serisinin dördüncü maçında Monaco'yu konuk ediyor.

Fransa’da başlayan ve ilk maçın 95-91 galip tamamlanmasıyla Fenerbahçe Beko’nun ileriye büyük bir adım atmasını sağlayan tur; ikinci karşılaşmada temsilcimizin 93-88 yenilmesiyle 1-1’e gelmişti. Ülker Arena’da EuroLeague’in kendi iç sahasındaki en iyi takımlarından biri olan Kanarya, rakibini geçtiğimiz çarşamba günü 89-78 mağlup etmeyi başardı.

BU AKŞAM TEK HEDEF ZAFER…

Seride 2-1 önde olan koç Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri, bu akşam 20:45’te başlayacak mücadeleyi kazandığı takdirde adını Berlin’deki Final Four’a yazdıracak. Ancak Fransız ekibinin galip gelmesi durumunda serinin beşinci ve son maçı Fransa’da oynanacak.

YİNE MUHTEŞEM KOREOGRAFİ…

Sarı lacivertli temsilcimiz Johnathan Motley çok yüksek ihtimalle yok… Seri boyunca başarılı yıldızın durumu maç saatinde belli olacak şeklinde açıklandı. Ancak Motley söz konusu karşılaşmaların hiçbirinde yer alamadı.

Fransızlarda ise tek eksik üçüncü karşılaşmada olduğu gibi John Brown olacak. Fenerbahçe taraftarı iç sahada ilk maçta müthiş bir koreografi yapmıştı. Şimdi bunun bir benzerini bu maçta da yapıyorlar.

RAKİBİN KOLUNU KANADINI KIRDILAR!

Taraftarının desteğini arkasına aldığında bambaşka bir takım hüviyetine kavuşan sarı lacivertliler, bu akşam da Monaco’nun üzerine fırtına gibi yağacaktır. Ülker Arena'da istediği an momentumu arkasına alabilen sarı lacivertliler, rakibini 89-78 yendiği son randevuda Fransızları yüzde 19'luk üçlük isabet oranında (4/21) tutacak kadar sert bir savunma yaptı.

MOTIEJUNAS DURDURULDU…

İlk iki karşılaşmada Sertaç’ın zayıf kalması ve Motley’nin yokluğu nedeniyle Motiejunas’ı boyalı alanda ve boyalı alan dışında dahi kullanabilen Monaco, üçüncü randevuda bunu pek yapamadı. Çünkü Fenerbahçe’nin kısaları da yardım savunmasına geliyordu. Aynı durumun bu akşam da tekrar edilmesi, Fenerbahçe Beko’nun işini fazlasıyla kolaylaştıracaktır.

KISALARIN ETKİSİ AZALDI

Rakibini ilk iki maçta görece daha fazla ‘çözebilen’ koç Sarunas Jasikevicius; Loyd, Mike James ve Okobo gibi yıldızların önünü kesebildi. Bu kez Monaco; üçüncü maçta Alpha Diallo ile potaya gidip skor yükünü bu oyuncunun üzerine yıktı.

Ülker Arena’daki ilk karşılaşmada Fenerbahçe Beko'da sayı dağılımının dengeli bir şekilde tüm takıma yayılmasını galibiyet için önemli bir faktördü.

KADRO DERİNLİĞİ ÇOK DEĞERLİ…

Monaco, Ülker Arena'da hangi hamleye önlem alacağını şaşırdı. Yine bu akşamki dördüncü karşılaşmada buna benzer ‘hesap edilemeyen’ bir strateji belirliyorum koç Sarunas Jasikevicius’tan… Gerektiğinde boyalı alan, gerektiğinde dış şutlarla rakibinin önünü kesebilecek bir kadro derinliğine sahip olabilmek, EuroLeague’de ve basketbolda apayrı bir kültürü senelerdir taşımak; Monaco karşısında temsilcimizin en büyük avantajları arasında yer alacak.