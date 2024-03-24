2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Akhisar mahallesi 217'nci sokak üzerinde meydana gelen kazada, sokak üzerinde seyreden 37 yaşındaki sürücü Faruk B. idaresindeki bir otomobil, karşı yönden gelen sürücü 34 yaşındaki Davut T. idaresindeki başka bir otomobil ile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle otomobiller metrelerce savrulurken olayda sürücüler ile otomobildeki Samet Ö. (17), Elif B. (18), Hanife B.(30), Kübra Nisa B. (2) ve Kerem B. (4), yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.