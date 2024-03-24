Karabük’te en çok Kastamonulu yaşıyor

156 bin Karabüklü'nün bulunduğu Karabük'te 14 bin 309 Kastamonulu vatandaş yaşıyor.

Türkiye'de yaşayan nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye çıktı. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi olarak belirlendi. Yani toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de 2022'de yüzde 93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2023 yılında yüzde 93'e indi. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye çıktı.

KARABÜK'TE İLGİNÇ SONUÇ

TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi bilgilerine göre, Karabük’te en çok Kastamonuluların yaşadığı ortaya çıktı. Karabük’te 14 bin 309 kişi ile Kastamonu birinci sırada yer alırken, Kastamonu’yu 9 bin 834 kişi ile Bartın, 8 bin 591 ile Çankırı, 4 bin 422 ile Zonguldak, 3 bin 258 ile Bolu, 2 bin 905 Trabzonlu izledi.

Karabük’te, 1829 Ankaralı, 1787 Sivaslı, 1581 Samsunlu, 1402 Erzurumlu, 1361 Sinoplu, 1127 Konyalı, 1121 Çorumlu, 169 Ordulu, 974 Kahramanmaraşlı, 936 İstanbullu, 769 Giresunlu, 764 Kayserili, 639 Malatyalı, 634 Hataylı, 625 Gümüşhaneli yaşamakta. Karabük’te 35 kişi ile Hakkarili ve 43 kişi ile Yalovalı.

KARABÜK'TE 156 BİN KARABÜKLÜ YAŞIYOR



TÜİK verilerine göre, 2022 yılında Karabük’ün nüfusu 239 bin 753 olarak açıklanırken, 2023'te Karabük nüfusu 3 bin 743 artarak 243 bin 496 oldu. Karabük’te yaşayan Karabüklülerin sayısı ise 156 bin 435 olarak sayıldı.