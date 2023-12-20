2 özel hastanenin 45 bin TL’ye çürük raporu verdiği tespit edildi

Kaynak: DHA
2 özel hastanenin 45 bin TL’ye çürük raporu verdiği tespit edildi
İstanbul’da 2 özel hastaneye düzenlenen operasyonda askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL’ye çürük raporu veren çete çökertildi.

Operasyonda aralarında hastane yöneticileri, hemşireler ve asker kaçaklarının da bulunduğu 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Şebeke liderliğini yoğun bakım ünitesinde çalışan bir kişinin yaptığı belirlenirken aralarında hastane yöneticileri ve hemşirelerin de bulunduğu şüphelilerin, 45 bin liraya usulsüz çürük raporu aldırdığı, asker kaçaklarının sağlık kurulunda çürük olarak değerlendirilmesi için sahte ön muayene belgelerini aralarında menfaat ilişkisi olan sağlık ocaklarından temin ettikleri, iş birliği halinde oldukları sağlık ocaklarından randevu alabilmeleri için asker kaçaklarına adres değişikliği yaptırdıkları belirlendi.

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