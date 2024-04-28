Al Musrati'den flaş açıklama. Affını istedi

Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında 2-1 yenilirken, eleştiri oklarının hedefinde Al Musrati vardı.

Ara transfer döneminde 11+1 milyon Euro karşılığında Braga'dan transfer edilen Libyalı futbolcu şu ana kadar beklentilere karşılık verememişti.

Kadıköy'de oynanan derbinin 25. dakikasında Fred'e yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gören Musrati mağlubiyetin sorumlusu olarak gösteriliyordu.

28 yaşındaki futbolcu Al-Musrati, geceyarısı yaptığı açıklamayla tüm Beşiktaş taraftarlarından özür diledi.

Al Musrati paylaşımında "Bu akşam kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim. Telafi etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.