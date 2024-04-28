Bir tutamı bile yenirse vücudu sıfırlıyormuş! Ot diyerek hep yanından geçip durmuştuk...

Dağ sarımsağı, sağlık açısından oldukça faydalı olan bir bitki olarak bilinmektedir. Normal sarımsağa nazaran daha az bilinmesine rağmen, yapılan araştırmalar dağ sarımsağının Tunceli'nin dağlarında yetiştiğini ortaya koymuştur. Bu bitkinin sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır ve özellikle salatalarda kullanıldığında harika bir lezzet kattığı bilinmektedir.

Kısa Dalga'nın aktardığı bilgilere göre; Dağ sarımsağının faydaları konusunda pek bilinmeyen bazı gerçekler bulunmaktadır. Örneğin, antioksidan özelliklere sahip olması, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler yapması ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olması gibi birçok faydası bulunmaktadır. Ayrıca, içerisinde bulunan sülfürlü bileşikler sayesinde anti-bakteriyel ve anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu da bilinmektedir.

Dağ sarımsağı, genellikle ot olarak kabul edilse de, aslında sağlık açısından oldukça değerli bir bitkidir. Bu nedenle, dağ bölgelerinde rastladığınızda sadece bir ot olarak görmemeli, sağlık açısından faydalarını da göz önünde bulundurmalısınız.

YABANİ SARIMSAK NELERE İYİ GELİYOR?

Diyetisyenlerin verdiği bilgilere göre; Yabani sarımsağın sindirim sistemlerindeki parazitler üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Sindirim kanallarını ülser gibi sorunlardan korur. Yabani sarımsak vücudu zehirlerden arındırmak için de kullanılır.

Yabani sarımsak; karaciğeri, böbrekleri, iç kısımları ve sinir mesanesini temizler

Yabani sarımsak günümüzün pek bilinmeyen çok faydalı bir otudur.