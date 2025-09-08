2 polisi şehit eden saldırganın şok görüntüleri ortaya çıktı! O sözleri şüphe uyandırdı

HALİT İRİ / Yeniçağ

İzmir Bolçava'da Salih İşgören Polis Merkezi’ne ateş açılarak 2 polisin şehit olması gündeme bomba gibi düştü.

" 'ALLAH'U EKBER' DİYEREK BAĞIRDI"

Şüpheli 16 yaşındaki E.B.'nin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ayağından vurulan E.B.'nin yere yığıldığı ve 'Allah'u Ekber' diyerek bağırdığı görüldü.

ÇEVREYE EL BOMBASI ATTI

Şüphelinin üzerindeki el bombalarını çevreye attığı anlar korku yarattı. El bombalarının patladığı anlarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken polisin 'vur, vur...ayağından vur' diyerek bağırdığı duyuldu.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILI MI?

E.B'nin daha önce gözaltına alınarak polis merkezinde 'kötü muamele'ye uğradığı iddisıyla, babasına ait olduğu öne sürülen pompalı tüfekle polis merkezine ateş açtığı öne sürülmüştü. Yüzü maskeli E.B.'nin, üzerinde taşıdığı el bombablarını çevreye atması ve 'Allah'u Ekber' diyerek bağırması terör örgütleri ile bağlantılı olabileceği şüphesini akıllara getirdi.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen bir örgüt olmazken, saldırgan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

VALİ NE DEMİŞTİ?

İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, "Bu sabah saat 08.50'de polis merkezimize 16 yaşında lise 3 öğrencisi, daha önce herhangi bir suç kaydı olmayan bir kişi tarafından saldırı düzenlendi, pompalı tüfekle. Saldırgan bu sokakta oturuyor. İlk ateş nöbet kulübesine açılıyor ve bir polis memuru arkadaşımız ilk ateşte şehit oluyor. İki polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Burası yoğun bir sokak. Burada çıkan çatışmada bir vatandaşımız elinden hafif yaralanmış. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Hastanede tedavisi devam ediyor. Milletimizin başı sağ olsun. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Suç kaydı ya da daha önce gözaltına alınmışlığı yok. 10 sene önce babasının almış olduğu pompalı tüfek. Yeni almamış" demişti.

2 POLİS ŞEHİT OLDU, 2 POLİS YARALI

Saldırıda 2 polis şehit olmuş 2 polis yaralanmıştı. Şehitlerin adları Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, diğeri polis memuru Hasan Akın. Yaralı polislerin ise isimleri Ömer Amilağ ve Murat Dağlan.

İzmir'de polis karakoluna saldırı! Şehitler var