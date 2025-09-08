İzmir'de polis karakoluna saldırı! Şehitler var

İzmir Bolçava'da Salih İşgören Polis Merkezi’ne ateş açıldı.16 yaşındaki E.B. isimli maskeli bir çocuk elini kolunu sallayarak babasına ait olduğu öğrenilen pompalı tüfekle polis merkezine ateş açtı.

SALDIRIYLA İLGİLİ FLAŞ İDDİA

Saldırganın daha önce gözaltına alındığı ve saldırıyı polis merkezinde uğradığını iddia ettiği 'kötü muamele' sebebiyle gerçekleştirdiği öne sürüldü.

2 POLİS ŞEHİT OLDU, 2 POLİS YARALI

Saldırıda 2 polis şehit oldu, 2 polis yaralındı. Şehit olanlardan birinin Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, diğerinin polis memuru Hasan Akın olduğu açıklandı.

Ağır yaralı polisin adı Ömer Ömer Amilağ... Murat Dağlan isimli polisin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ ÇOCUK YAKALANDI

Saldırı sonrası ayağından vurulduğu halde yaralı olarak kaçan şüpheli E.B. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan saldırı sonrası ilk açıklama geldi.

Cemil Tugay, yayımladığı baş sağlığı mesajında "Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize ise acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umuyorum. Acımız çok büyük, çok üzgünüz, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

