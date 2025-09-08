Saldırganın annesinden flaş açıklama! 'Tek tek saydı...'

İzmir Balçova'da saldırgan E.B.,Salih İşgören Polis Merkezi’ne pompalı tüfekle saldırarak 2 polisi şehit etmişti. Yaralı yakalanarak hastanede hayatını kaybeden E.B.'nin annesinin saldırganla ilgili açıklamaları dikkat çekti.

"SİZLER KAFİRSİNİZ..."

Saldırganın 16 yaşında ve lise öğrencisi olduğu öğrenildi. Anne, E.B'ni son zamanlarda farklı sietelere girdiğini anlattı. Saldırganın kafa kesme videoları izlediğini ifade eden anne, kendisini 'Seni polise söyleyeceğim' diyerek tehdit ettiğini karşılığında 'Sizler kafirsiniz' diyerek suçlandığını anlattı.

'PISIRIK BİRİYDİ...'

E.B.'nin sürekli namaz kıldığını belirten anne, normalde pısırık biri olduğunu, düzenlediği saldırının kendilerini şok ettiğini söyledi.

Annenin "Çocuğun telefonu incelensin. Kimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkacaktır." ifadeleri de dikkat çekti.

"KEŞKE POLİSE HABER VERSEYDİK..."

'Keşke polise haber verseydik' diyen annenin Seyhan Avşar'a anlattıklarının tamamı şöyle

"Kim ister ki evladının böyle bir bir şey yapmasını. Son dönemde çocuğumuz farklı sitelere giriyordu. Kafa kesme videoları izliyordu. Annesi onu korkuttu. 'Seni polise söyleyeceğim' dedi. Son günlerde hepimize 'Sizler kafirsiniz' diyordu. Namaz kılıyordu sürekli. Normalde pısırık bir çocuktu. Bunu yapması bizi şok etti. Keşke girdiği siteleri polise haber verseydik. Çocuğun telefonu incelensin. Kimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkacaktır."

