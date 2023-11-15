2. sınıfa kadar okuyup sonra ailesine bakmak için çalışmak zorunda kalan çocuk boğazları düğümledi

Sokak röportajında konuşan küçük bir çocuk önce ekonomiden şikayet etti sonra da ikinci sınıftan sonra ailesini geçindirmek, kardeşini okutmak için çalışmak zorunda olduğunu söyledi. "Yapacak bir şey yok yani" derken sesi titreyen Türk çocuğuna reva görülen gelecek bu mu?