Abdullah Avcı'dan Samsun yenilgisi sonrası flaş tepki

Düzenleme: Kaynak: AA
Abdullah Avcı'dan Samsun yenilgisi sonrası flaş tepki
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Samsunspor maçı sonrası oyuncularını eleştirdi.

Samsun deplasmanında 3-1'lik skorla mağlup olan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın eleştiri oklarının hedefinde futbolcuları vardı.

Hem oyun hem de bireysel performans olarak yetersiz kaldıklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Ligde en yakın rakibe 6-7 puan fark atmamız bile bir şey değiştirmez. Oyunu ciddiye almamız lazım. Biz Samsunspor'un oyununa karşılık veremedik. Oyunları doğru kuramadık, ikinci topları da alamadık" dedi.

"Doğru oyun yoktu, şık olmadı" ifadesini kullanan Abdullah Avcı şöyle devam etti: "Rakip hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz oyuna ortak olamadık. Kupa maçına daha farklı konsantrasyonla çıkacağız. 3.'lük şansımızı da devam ettirmeliyiz. Bu tabloyu olumluya çevirecek durumumuz var. Samsun bir futbol şehri, atmosfer de etkileyiciydi."

Samsun'daki stadyuma ilk kez geldiğini vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir ortam. Samsun bir futbolcu yeri geçmişiyle, tarihiyle...Stadyuma ilk defa geldim. Yapanların emeğine sağlık. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Futbol bir iyileştirme gücü olan güzel bir oyundur. Bu sadece burayla alakalı değil genel olarak söylüyorum. Dilimizi, üslubumuzu değiştirmediğimiz sürece gönlümüzü dönüştüremeyeceğiz. Sonunda ölüm yoktur, kalım yoktur, savaş yoktur. Mücadele vardır. Onun için bu bir ölüm kalım maçı değildir. Bu tarihte oynanmıştır, oynanmaya da devam edecektir müsabakalar. Lütfen bu oyuna böyle bakalım. Rakibimizi yaptıkları mücadeleden dolayı tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bizim adımıza 4 gün sonra, çarşamba günü bir adım kaldı finale, oynayacağımız kupa maçımız var. İstanbul'da oynayacağız. Şimdi buradan ne çıkartacağız? Bir sürü olumsuzluğun olduğu oyun anlamında ve performans anlamında bunu kaldırıp konsantrasyonumuz daha yüksek, doğru bir oyunla Karagümrük maçına hazırlanıp ligde de bundan sonra kalan 3 maçı en iyi şekilde tamamlayıp ligi, 3. sırada bitirmek istiyoruz."

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