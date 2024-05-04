Bunu yapan köşeyi iki kez dönecek. İslam Memiş nokta atışı yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bunu yapan köşeyi iki kez dönecek. İslam Memiş nokta atışı yaptı
FED'in faiz kararı sonrası altın ve döviz fiyatlarının nereye gideceğini merak eden küçük yatırımcının beklediği açıklama altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten geldi.

İslam Memiş parasını nereye yatıracağını düşünen yatırımcılara 'Önemli bir tüyo veriyorum" diye seslenerek ders verir gibi ne yapmaları gerektiğini anlattı

ABD Merkez Bankası Fed'in açıkladığı faiz kararının öngörülebilir bir açıklama olması nedeni ile önceden fiyatlandığını belirten İslam Memiş karar sonrası piyasaların ters köşeye yatmadığını söyledi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TÜYO VERİYORUM"

Açıklamaları ile adından söz ettiren İslam Memiş kendisini dinleyenlerin ciddi oranlarda parasına para kattığını belirterek, ne yapılırsa, önümüzdeki iki aylık dönemde kazancın katlanacağını anlattı.

DOLAR DÜŞECEK DİYENLERE İNANMAYIN

Sosyal medyada dolayan dolar kurunun düşeceğine dair açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen İslam Memiş, Dolar kurunun 32 lira 35 kuruş seviyelerinde baskılandığını dolardaki düşüşlerin kalıcı olmadığını vurguladı. İslam Memiş yıl sonu beklentisinin dolarda 40 lira ve üzerinde olduğunu yineledi. İslam Memiş, Euro Dolar paritesinde ise 1.08 seviyesini beklemeye devam edeceğini söyledi.

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ONS ALTINDA DÜŞÜŞLER 2200 SEVİYESİNİ BULABİLİR

Parite tarafında ons altın 2288 dolar seviyesinde olduğunu belirten İslam Memiş aşağı yönlü bir kırılma ile ons altında düşüşlerin 2200 seviyesine kadar devam edebileceğini söyledi.

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GRAM ALTINDA 2 BİN 400 TL'NİN ALTINI TAKİP EDECEĞİZ

Gram altınının ise serbest piyasada 2435 lira seviyesinde olduğunu söyleyen Memiş, gram altının ons altından negatif yönde etkileneceğini ve büyük ihtimalle de 2 bin 400 liranın altına sarkacağını belirtti. İslam Memiş gram altında yatırımcıların 2 bin 400 liranın altındaki rakamları beklemesini söyledi.

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YATIRIM ARAÇLARINDA SERT DALGALANMALARA HAZIR OLUN

Nisan ayının belirsizlikler içinde ve savaş haberleri içinde geçtiğini, piyasalara pimi çekilmiş bir bomba bırakıldığını aktaran Memiş, piyasalardaki bu manipülasyonların iki ay daha devam edeceğini vurgulayarak yatırımcılara sert düşüş ve sert yükselişlerin olduğu dalgalanmalara hazır olmalarını söyledi.

YAPMANIZ GEREKEN TEK ŞEY VAR DİYEREK NOKTA ATIŞI YAPTI

İslam Memiş eline Türk lirası veya döviz geçen vatandaşların ise ne yapması gerektiğini üzerine basa basa anlattı.

Temmuz ayında dananın kuyruğunun kopacağını söyleyen İslam Memix, Mayıs ve Haziran ayında yatırımcıların dikkat etmesi gereken t

İslam Memiş Mayıs ve Haziran ayı boyunca eline Türk lirası geçen yatırımcının da döviz geçen yatırımcının da hemen bunları emtia ile takas yapmasının gerektiğini vurguladı.

Temmuz ayında dananın kuyruğunun kopacağını söyleyen İslam Memiş , Temmuz ayında yine agresif yükselişlerin geleceğini söyledi. İslam Memiş takipiçilere dolar biriktirmelerini ve alacakları altınları TL ile değil dolar ile almalarını önerdi

EN KARLISI DOLARLA ALTIN ALMAK, YAPANLAR KAZANDI

Dolarla altın almanın daha karlı olacağını hep söylediğini ve sabırlı olan yatırımcılar ciddi anlamda kazandığını aktaran İslam Memiş "Elinde TL var gram altın almalı mıyım? Evet. Gümüş almalı mıyım? Evet. Euro/TL almalı mıyım Evet. Dolar/TL olmalı mıyım? Evet" yanıtlarını verdi.

ELİNDE 100 BİN LİRASI ALAN GRAM ALTIN ALMALI MI?

İslam Memiş elinde 100 bin lirası olan bir kişinin 50 bin lirasıyla gram altın almasını kalanı ile de dolar alınması gerektiğini belirtti.

KAPALIÇARŞIDA PARİTE İŞLEMİNİ NASIL YAPILIR?

"Elimde 20 gram altınım var. Ve elimde bir de dolarım var. Parite işlemini nasıl yaparsınız? "sorusuna cevap veren Memiş "Sadece iki enstrümanı kullanın. Altın ve Dolar... Bu ikisi arasında işlem yapın araya Türk lirası sokmayın. Kapalıçarşı'ya gittiğiniz zaman sadece 'Altını dolarla kaça veriyorsun? diye sorun" diye konuştu.

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