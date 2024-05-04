Galatasaray'ın eski yıldızı Galatasaray maçı öncesi ceza aldı. Ortalık karıştı

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Galatasaray'ın eski yıldızı Galatasaray maçı öncesi ceza aldı. Ortalık karıştı
Sofiane Feghouli'nin Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart gündem oldu.

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaştı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan maçta taraflar 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 86. Dakikasında Karagümrüklü Feghouli rakibine tekme attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

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Takımının 3 puana muhtaç olduğu bir dönemde Feghouli’nin kırmızı kartı eleştirilerin odağı haline geldi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Cezayirli futbolcunun haftaya oynanacak olan Galatasaray maçı öncesi bu cezayı alması sosyal medyada büyük yankı buldu.

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