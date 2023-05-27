2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?

Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sandığa gitti. Türkiye saat 21.00’da yasakların kalkmasıyla birlikte sandıklardan gelecek 2. tur seçim sonuçlarına kilitlenecek. Peki, 2. tur seçimi Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?