2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?

Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sandığa gitti. Türkiye saat 21.00’da yasakların kalkmasıyla birlikte sandıklardan gelecek 2. tur seçim sonuçlarına kilitlenecek. Peki, 2. tur seçimi Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?

2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri bugün gerçekleşti. Seçim yasaklarının saat 21.00’da kalmasının ardından sandıklardan gelen seçim sonuçlarıyla 13. Cumhurbaşkanı belirlenecek. Peki, 2. tur seçimi Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?

2. TUR SEÇİMLERİNDE SON DURUM NE?

Sabah saat 08:00'da başlayan oy verme işlemi saat 17:00'da sona erecek. Oy verme işleminin sona ermesinin ardında oylar sayılacak. İlk sonuçlar ise YSK'nın yasakları kaldırmasıyla birlikte yayınlanacak.

Yüksek Seçim Kurulu ve ajansların geçtiği bilgiler resmi olmayan sonuçları verecek.

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