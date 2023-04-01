﻿Yeşil Burun Adaları'nın katıldığı Türkiye'nin olmadığı Dünya Kupası'nda 2 Türk hakem görev yapacak

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde Japonya, Endonezya ve Filipinler'de düzenlenecek organizasyonda Yener Yılmaz ile Kerem Baki'nin görevlendirildiği duyuruldu.

İŞTE KATILACAK TAKIMLAR

Afrika: Angola, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Mısır, Güney Sudan

Amerika: Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Porto Riko, ABD, Venezuela

Asya: Avustralya, Çin, İran, Japonya, Ürdün, Lübnan, Yeni Zelanda, Filipinler

Avrupa: Fransa, Finlandiya, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Karadağ, Sırbistan, Slovenya, İspanya.