2 yaşındaki bebek araçta mahsur kaldı

Kaynak: İHA
2 yaşındaki bebek araçta mahsur kaldı

Çorum Alaca'da araçta mahsur kalan 2 yaşındaki bebek, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Denizhan Mahallesi Konak Sokak'ta gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre annesiyle birlikte araba ile çarşıdan dönen 2 yaşındaki A.L.A. adlı çocuğun annesi araçtan indikten sonra aracı kilitledi.

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Çocuğunun araçta mahsur kaldığını gören anne 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından önce aracın kelebek camı kırıldı. Daha sonra camdan içeriye sokulan başka bir çocuk aracın üzerindeki anahtarı alarak polis ekiplerine verdi. Otomobilin kapılarının yeniden açılmasıyla birlikte araçtan çıkarılan bebek, annesine verildi.

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