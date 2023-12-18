2 yaşındaki çocuk araçta kilitli kaldı

Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde araçta kilitli kalan 2 yaşındaki Aras için ekipler seferber oldu. Çocuğun kurtarılma anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ Caddesi’nde meydana geldi. Sürücü baba Batuhan Dursun (29), 2 yaşındaki Aras isimli oğluyla evine gitmek üzere yola çıktı. Baba, aracını çalışır vaziyette bırakıp Uludağ Caddesi'ndeki ekmek fırınına gitti. Ekmek alıp geri döndüğü sırada aracın kapıları kilitlendi ve 2 yaşındaki oğlu araçta kilitli kaldı.

aw100491-01.jpg

Aracın kapılarını açamayan sürücü, bir türlü kapıları açamayınca polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araca zarar vermemek için önce çocuğu kapıları açması için yönlendirmeye çalıştılar.

aw100491-02.jpg

Baba, Aras'a "Çikolata aldım sana kapıyı aç vereyim" diyerek kilidi açmasını istedi. Çocuk ise bir türlü kapıyı açmadı. Olay yerine çilingir çağrıldı. 30 dakika süren çalışma sonucu, çilingir tarafından kapı açıldı. Babanın oğluna kavuştuğu anlar kameraya yansıdı.

aw100491-07.jpg

aw100491-05.jpg

Son Haberler
Meksika’da kanlı Noel. Silahlı saldırganlar 12 kişiyi öldürdü Dünya
Meksika’da kanlı Noel. Silahlı saldırganlar 12 kişiyi öldürdü
Kartal'da bir fırın cayır cayır yandı Gündem
Kartal'da bir fırın cayır cayır yandı
İstanbul Boğazı'nda yabancı uyruklu bir erkeğe ait ceset bulundu Gündem
İstanbul Boğazı'nda yabancı uyruklu bir erkeğe ait ceset bulundu
6 Şubat'ın depremzede öğrencileri bu kez Gümüşhane'de depreme yakalandı Gündem
6 Şubat'ın depremzede öğrencileri bu kez Gümüşhane'de depreme yakalandı
Prof. Dr. Naci Görür uyardı. 'Gerilim gittikçe birikiyor' Gündem
Prof. Dr. Naci Görür uyardı. 'Gerilim gittikçe birikiyor'
Bakan Tekin'den tarikat ve cemaatler çıkışı. 'Biz STK diyoruz' Gündem
Bakan Tekin'den tarikat ve cemaatler çıkışı. 'Biz STK diyoruz'