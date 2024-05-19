Palandöken’in zirvesinde 19 Mayıs kutlaması yaptılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Palandöken’in zirvesinde 19 Mayıs kutlaması yaptılar
Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri Palandöken Dağı’nın zirvesinde 19 Mayıs kutlaması yaptı. ‘Gençlik Tırmanışı’ yapan öğrenciler zirvede dev Türk bayrağı açtıktan sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencileri Palandöken Dağı’nın zirvesine ‘Gençlik Tırmanışı’ yaptı. 19 May ıs kutlamaları kapsamında gerçekleşen tırmanış yaklaşık 5 saat sürdü.

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Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesine çıkan öğrenciler, dev Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okuyarak, inişe geçti.

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Tırmanışa katılan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Elif Rana Çörek, "Böylesine anlamlı bir günde burada olmak güzel bir duygu. Zirve karlı olduğu için zorlu bir tırmanış bizi bekliyor. Hem Atatürk'ü anma adına hem de spor adına çok güzel bir aktivite olacak" diye konuştu.

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KAYAKÇILAR DA ORADAYDI

Öte yandan çeşitli mesleklerden 10 kişilik grup, kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Palandöken'in karla kaplı 2 bin 600 rakımına kadar özel araçları ile geldi. Burada tur kayaklarını ayaklarına geçiren grup üyeleri, yaklaşık 3 saatlik bir kayaklı yürüyüşün ardından zirveye ulaştı. Kısa bir mola veren kayakçılar, Palandöken'i Kuzey pistinde yer yer 2 metre karın bulunduğu karlı yamaçtan kayarak araçlarının yanına kadar indi.

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