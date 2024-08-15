2 yıl önceki sosyal medya eleştirisi nedeniyle ifade verdi

Okuducu ifadesinde, "İfade özgürlüğü sadece kendisinin hakkı değildir. Ben çocuk yaşta evliliği savunduğu için eleştiri hakkımı kullandım" dedi. İfade sonrası yaptığı açıklamada ise, "Çocuklarımızın geleceğini karartmak isteyen gerici zihniyete karşı sessiz kalmayacağım" ifadelerini kullandı.

2020'de 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depremi sonrasında sosyal medyada başlayan tartışmalarda, Gencer'in "Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, Ebola virüsü, Avustralya, Çin gayretullaha dokundu, azap geldi. Maazallah biz de zinayı, livatayı yasallaştırırsak, Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" şeklindeki sözleri sık sık eleştiri konusu oldu. Okuducu, Gencer'in bu sözlerini sosyal medya üzerinden eleştirenler arasında yer aldı.

Okuducu, iki yıl önce sosyal medya paylaşımlarıyla Gencer'i, Karaman'daki tecavüz skandalı döneminde Aile Bakanı olan Sema Ramazanoğlu'nu ve çocuk yaşta evlilikle ilgili sözleri zaman zaman tepki çeken eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı eleştirmişti.

Gencer'in eleştirilerden rahatsız olarak şikayetçi olması üzerine Okuducu, Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi'nde ifade verdi.

"Kendisini eleştirenleri şikayet etmesi doğru değil"

09/08/2024 tarih ve 2024/165536 sayılı evrak kapsamında ifade veren Bulut Can Okuducu, "Bedri Gencer'i şahsen tanımam. Sosyal medyadan ve üniversiteden bilirim. Cumhuriyet kanunlarının yasakladığı çocuk yaşta evliliğin meşru kılınması konusunda bir yorumu olmuştur. Kendi ifade özgürlüğünü kullanmakta sakınca görmüyorsa, kendisini eleştirenleri şikayet etmesi doğru değildir. İfade özgürlüğü sadece kendi hakkı değildir" dedi.

Eleştiri hakkını kullandığını vurgulayan Okuducu, "Sadece eleştiri hakkımı kullandım. Kullandığım ifadeler eleştiridir, suç değildir. Hakaret etmedim, etmek için nedenim yok. Aramızda bir husumet yoktur. Kanunen yasaklanmış olan şeyleri savunuyordu, ben de bunu eleştirdim. İki kız çocuğu babası olarak bu konuda hassasiyet gösterdiğim için sert eleştiri yapmış olabilirim. Çocuklarımızın geleceğini korumak adına düşüncelerimi dile getirdim" diye konuştu.

"Sessiz kalmayacağım"

Sosyal medya eleştirisi nedeniyle aylar sonra karakolda ifade vermek zorunda kalan Okuducu, karakol çıkışında da açıklamalarda bulundu:

"Ben Bedri Gencer'in sözlerini eleştirdiğim için karakola gelip ifade vermek zorunda kaldım. Kendisi hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Cumhuriyet kanunlarına aykırı, çocuk yaşta evliliği savunan sözlerini eleştirdim. Merak ediyorum, kanunlara, ahlaka, vicdana sığmayan bu sözlerinden dolayı Bedri Gencer ifade verdi mi? Bir savcı da çıkıp Bedri Gencer'e, 'Sen bu sözleri nasıl söylüyorsun?' dedi mi? Çocuklarımızın geleceğini karartmak isteyen gerici zihniyete karşı sessiz kalmayacağımı belirtmek isterim."