20 bin kişilik aşiret festivalinde 300 koyun kesildi

Festivale Türkiye'nin yanı sıra Irak, İran ve Avrupa'dan da katılımcılar geldi. Davetlilere ikram edilmek üzere 300 koyun kesildi. Festival, Hakkari'nin Bulaklı köyünde yapıldı ve renkli görüntülere sahne oldu.

DOSKİ AŞİRETİ İLK KEZ DÜZENLEDİ

Eski Hakkari Milletvekili ve Doski Aşireti Lideri Esat Canan, festivalde yaptığı konuşmada, etkinliğin barış, kardeşlik ve huzur amacıyla düzenlendiğini vurguladı. Canan, aşiretin bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirterek, festivale katılanlara teşekkür etti.

Doski aşiretinin büyüklerinden Kerem Özcanan ise, yurt içi ve yurt dışından birçok misafirin festivale katıldığını ve bu etkinliğin bölgedeki huzur ve kardeşliği pekiştirdiğini ifade etti. Festivalin, Yüksekova'da bu büyüklükte düzenlenen ilk etkinlik olduğuna dikkat çeken Özcanan, katılımcılara teşekkür ederek aşiretin birlik ve beraberlik mesajını yineledi.