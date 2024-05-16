20 kulüp 6 Haziran'da VAR oylaması yapacak

The Athletic'in raporuna göre, Premier Lig takımlarından Wolverhampton, VAR'ın taraftarlarla futbolun ilişkisine zarar verdiğini ve oyunun doğasına aykırı olduğunu belirterek, sistemin kaldırılmasını talep etti.

OYLAMA YAPILACAK

Wolverhampton tarafından Premier Lig'e sunulan bu talep, 20 kulübün temsilcileri tarafından 6 Haziran'da Harrogate'de gerçekleştirilecek yıllık toplantıda oylanacak.

İSVEÇ'TE NELER OLDU?

Geçtiğimiz aylarda İsveç, VAR sistemini kaldırdığını ve bu kararı UEFA'ya ilettiğini duyurdu. İsveç Futbol Federasyonu, futbolun doğasına aykırı olduğu gerekçesiyle kulüplerin onayı alınarak VAR'ı kaldırdı.

İSYAN VAR

VAR sisteminden kaynaklanan şikayetler şu şekilde sıralanıyor:

- Gol sevinçlerinin ve futbolun özgün tutkusunun üzerindeki olumsuz etkisi.

- Uzun VAR incelemeleri ve yetersiz iletişim nedeniyle stadyumlarda yaşanan hayal kırıklığı ve kafa karışıklığı.

- Protestolar, Premier Lig marşının yuhalanması ve VAR karşıtı tezahüratlarla oluşan düşmanca atmosfer.

- VAR'ın asıl amacı olan açık hataları düzeltmenin ötesine geçerek, öznel kararların aşırı analizi ve oyunun akıcılığına zarar vermesi.

- VAR'ın sağladığı güvenlik ağı nedeniyle hakemlerin hesap verebilirliğinin azalması ve sahadaki otoritenin zayıflaması.

- VAR'a rağmen devam eden hatalar, birden fazla tekrar sonrası insan hatasının kabul edilememesi ve hakemlik standartlarına olan güvenin sarsılması.

- Uzun VAR incelemeleri ve artan ek sürelerle Premier Lig'in hızlı temposunun bozulması ve maç sürelerinin uzaması.

- VAR kararları hakkındaki sürekli tartışmaların çoğu zaman maçları gölgede bırakması ve ligin itibarına zarar vermesi.

- VAR'ın absürt yolsuzluk iddialarını körükleyerek güven ve itibar erozyonuna yol açması.