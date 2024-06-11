20 ton ele geçirildi. Vatandaşı zehirleyeceklerdi

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde zabıta ekipleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gıda denetimlerini yaptı.

Denetimlerde ekipler bir iş yerinde gıda ihlaliyle karşı karşıaya kaldı. Ekipler iş yerinde bozulmuş, kokuşmuş, böceklenmiş ve güvenilir gıda vasfını tamamen yitirmiş gıda ürünleri buldu.

Toplamda tarihi geçmiş 20 ton ürün ele geçirildi. Ürünler çöp transfer merkezine götürülerek imha edildi.

İş yerine ise işlem yapıldı ayrıca iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı tespit edildiğinden yasal işlem başlatıldı.

Ekipler denetimlere devam edecek.