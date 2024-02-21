20 yaş dişleri neden alınmalı

20 yaş dişleri, ağız içinde uygun ve düzgün bir şekilde çıkıp, karşı dişle uyumlu bir kapanış sağlıyorsa çekilmelerine gerek yoktur. Ancak yirmi yaş dişleri, bazı durumlarda çekilmeleri gereken dişlerdir.

Bu durumları, 6 başlıkta özetleyelim.

1.ÇÜRÜK DİŞLERİN SÜRME AŞAMASINDA;

diş yuvasında biriken besin kalıntıları ve bakteriler, çürük oluşumuna neden olurlar. Bu durum; çürüyen dişlerde ve yanındaki dişlerde enfeksiyon ve apse gelişmesine sebep olur. Bu durumlar da kişiye, çok şiddetli ağrılar verir.

2.DİŞETİ APSESİ (PERİKORONİTİS)

Tamamen sürmemiş dişlerde, enfeksiyonun yumuşak dokuya da yayılması sonucu oluşur. Bu durum; ağız kokusu, ağrı ve şişlik gibi belirtilere yol açar. Bazen de ağzın tam açılıp kapanmasını engeller. Bu durum trismus olarak adlandırılır. Eğer; bu durum erken tedavi edilmezse; enfeksiyon, lenf yoluyla yanak ve boyun bölgesine doğru yayılır.

3. BASINÇ AĞRISI

20 yaş dişlerinin sürmesi sırasında, yanındaki dişlere baskı yaparlar. Bu baskı, ağrıya neden olur ve bu durum; “basınç ağrısı” olarak adlandırılır. Hatta; bazen, yanındaki dişlerin yıpranması da görülebilir.

4. ORTODONTİK AMAÇLI

Özellikle; genç yaşta olan kişiler, dişlerindeki çapraşıklık ve bozuklukları tedavi ettirmek için ortodontik tedavi görürler. Yukarıda bahsettiğimiz gibi; yirmi yaş dişlerinin sürmesi sırasında yaptığı baskı, yanındaki dişlere de kuvvet uygular ve bu kuvvet dişlerde itme yapar. Bu itme de dişlerde çapraşıklığa neden olur.

5. PROTEZLE İLGİLİ FAKTÖRLER

protez tedavisi planlanan hastaların, yirmi yaş dişlerinin de değerlendirilmesi gerekir. Bunun nedeni, nadiren de olsa; 20 yaş dişlerinin, protez olarak kullanılabilecek olmasıdır.

6. KİST OLUŞUMU

20 yaş dişlerin sürmesi sırasında; etrafındaki folikülün (kılıf) erimemesi nedeniyle kist oluşumları meydana gelebilir. Bu oluşumlar büyüyerek, çene kemiğinde erozyonlara neden olur. Ayrıca; kemikte büyük boşlukların oluşmasına ve buna bağlı olarak da çene kemiğinin zayıflamasına sebep olur. Zamanla zayıflayan çene kemiklerinde de kırıklar oluşur. Nadiren de olsa; bu kistler, tümöre dönüşebilir. Bu risklerden kaçınmak ve olası olumsuz durumları önlemek için 20 yaş dişlerinin çekilmesine karar verilmesi, diş hekiminizin yaptığı klinik muayene sonucunda belirlenir.