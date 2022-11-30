﻿20 yıldır Rusya ve Çin bizi sömürüyor

Ocak-Ekim; 10 aylık dış ticaret verileri açıklandı.

· Ocak- Ekim arasındaki 10 ayda, ithalat yüzde 39,4 oranında artarken, ihracat yüzde 15,4 oranında arttı.

· Ocak Ekim dış ticaret açığı yüzde 168,3 oranında artarak 91 milyar dolara çıktı. Bu sene dış ticaret açığının 110 milyar dolara ulaşacağı anlaşılıyor.

Bu verilere rağmen, ihracat uçtu diyenler;

Bir … Doğru söylemiyorlar. Çünkü TÜİK'in açıkladığı dış ticaret verileri net olarak gösteriyor ki; İhracat malı üretiminde ithal girdi payı yüksek olduğundan her ihracat artışı aynı zamanda ithalat artışı da yaratıyor.

İki… Gerçekleri görmezsek, aşağıdaki Bloomberg grafiğinden de görüleceği üzere, her ay artan dış ticaret açığına doğru teşhis koyamaz ve çözüm bulamayız.

Türkiye'nin dış ticaret açığı ve cari açığının kaynağı Rusya ve Çin'le yaptığımız dış ticarettir.

Bu sene 10 ayda Türkiye Dış ticaret açığının yüzde 82'sini Rusya ve Çin'e karşı verdik.

Rusya'dan doğal gazı pahalı alıyoruz.

Çin'den teknoloji ve yatırım malı ithalatımız düşük düzeydedir. Çin karşı verdiğimiz dış ticaret açığının makul ve kabul edilebilir bir nedeni yoktur. Bu sene ilk 10 ayda bu açık 34,6 milyar dolar oldu. Eğer ABD'nin yaptığı gibi Çine kota koysaydık ve vergisel önlemler alsaydık, bu açık 3 milyar dolara gerilerdi.

Rusya ve Çin'in dış ticarette Türkiye üstüne hegemonya kurması, AKP iktidarı ile başladı.

Türkiye Rusya'ya karşı 2000 yılında 2,7 milyar dolar dış ticaret açığı vermişti. Rusya'ya olan ihracatının ithalata oranı yüzde 30 idi. Bu sene yalnızca on ayda Rusya karşı 42,7 milyar dolar açık verdik ve ihracatın ithalata oranı yüzde 14' e geriledi.

Çine karşı verdiğimiz dış ticaret açığı 2002 yılında 1,1 milyar dolar idi. Toplam Dış ticaret açığımız içindeki payı yüzde 7,1 idi. Bu sene yalnızca 10 ayda bu açık 31,9 milyar dolar oldu. Bu açığın toplam Dış ticaret açığı içindeki payı yüzde 35' e yükseldi.

Türkiye ABD ve Avrupa Birliği ile olan dış ticaretinden fazla veriyor. Rusya ve Çin'e karşı açık veriyor.

2003 yılından Ekim 2022 sonuna kadar AKP iktidarında geçen 19 yıl 10 ayda;

· 922,5 milyar dolar dış ticaret açığı verdik.

· 669,6 milyar dolar cari açık verdik. (Ekim ayı cari açığı tahmindir.)

Dış açıklar kaynak kaybıdır. Bugünkü döviz krizinin ve ekonomik buhranın temel nedenlerinden birisidir. Buna rağmen Türkiye Rusya ve Çin'le dış ticaretini neden masaya yatırmıyor?

Bildiğimiz bu iki ülkede, Rusya'da aleni olarak Çin'de ise devletin sahip olduğu mülkiyet üstünde yolsuzluk yüksektir.

Mamafih, Rusya, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2021 Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde en düşük puan alan Avrupa ülkesidir. 180 ülke arasında 136. sıradadır.

Bir ülke diğer bütün ülkelerle iyi ilişkiler içinde olmalıdır. Rusya ve Çin'in dış ticarette bizi sömürmesine izin vermenin ne ülkeler arası iyi ilişkilerle ne rasyonel iktisat politikası ile, ne akıl ve mantıkla ve ne de sağ ve solla ilgisi olamaz.

Türkiye ve CHP yönünü doğruya dönsün diyenler bu verileri iyi okumalıdır.

Sayın Bahçeli'ye samimi olarak soruyorum; Ülkemizi başka ülkelerin sömürüsü altında tutmak yerli ve milli olabilir mi ?