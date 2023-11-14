200 bin Gazzeli koridorları kullanarak tahliye oldu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazzelilerin tahliyesi için yeni bir açıklama yayımladı. IDF, 200 bin Gazzelinin, açılan tahliye koridorlarını kullanarak güneye gittiğini duyurdu.

IDF dünkü açıklamasında “5 Kasım'dan bu yana 200.000'den fazla Gazzeli, IDF'nin tahliye koridorları üzerinden güneye taşındı. IDF, Gazzeli sivilleri güvenlikleri için geçici olarak güneye taşınmaya teşvik etmeye devam ediyor” denildi.

IDF, günlük olarak açıklama yaparak tahliye koridorlarının ne kadar süre açık kalacağına dair duyuru yapıyor ve saldırılara ara vereceğini belirtiyor.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

ABD Ulusal Güvenlik İletişim Koordinatörü John Kirby, 10 Kasım’da açıklama yaparak İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki saldırılara günlük 4 saatlik ara vereceğini ve buradaki Gazzelilerin güneye taşınmasını sağlayacak iki tahliye koridorunun günlük açılacağını duyurmuştu.