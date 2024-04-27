Aziz Yıldırım küplere bindi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısına katıldı.

Yıldırım, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya tekneyle geldi.

Aziz Yıldırım'ın yanında eski yöneticileri de yer aldı.

Ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya gelen Yıldırım, 6 yıl sonra ilk defa divan toplantısına katıldı.

Aziz Yıldırım büyük bir ilgiyle karşılanırken, kurulda yaşadığı olay gündem oldu.

NİHAT TOKAT'A TEPKİ GÖSTERDİ!

Yüksek Divan Kurulu Bşakan adayı Nihat Tokat, 'Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı barıştıracağım' ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım ise "Siz beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum, ismim üzerinden 'Onu bununla barıştırırım' diye propaganda yapmayın, benim adıma da konuşmayın." cevabını vererek Nihat Tokat'a tepki gösterdi.

OYUNU KULLANDI

Eski Başkan Aziz Yıldırım, Divan Kurulu'nda oyunu kullandı.