6,9 büyüklüğünde deprem! Çok derinde meydana geldi

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), güneybatısındaki Ogasawara Adaları'nda saat 17.36'da 6,9 büyüklüğündeki deprem olduğunu bildirdi.

Sarsıntı 540 kilometre derinlikte kaydedildi.

Bölgede "Bonin Adaları" diye bilinen Ogasawara Adaları, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1000 kilometre güneydoğusunda, Batı Pasifik'teki Guam Adası'nın 1600 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.

ULUSAL DEPREM SİSTEMİNDE BÜYÜKLÜK 6,5

Ulusal deprem uyarı sistemi ise depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu. Sistemde derinlik ise 497 km olarak yer aldı.