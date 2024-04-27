700 çivinin üzerine yattı. Ölümden döndü. Hayatını ortaya koyma nedeni yok artık dedirtti

Konyaaltı ilçesinde ikamet eden Ozan Kuşçu, bir süre önce sosyal medya hesabında paylaşmak üzere videolar çekmeye başladı.

Spor salonunda arkadaşları, Kuşçu'ya çivilerin üzerine yatan birinin videosunu gösterdi.

Kuşçu, videodaki kişi gibi çivili yatağın üzerine yatacağını söyleyerek arkadaşlarıyla spor salonunun bir yıllık ücreti üzerine iddiaya girdi.

Arkadaş grubu, bir tahta ve yaklaşık 700 çivi alarak bunları tahtaya çaktı. Kuşçu, yatağa yatmaya hazırlanırken 100 kilogramlık ağırlığı alıp çivilerin üzerine yattı.

Sırtında delikler oluşan ve iddiayı kazanan Kuşçu, daha sonra hastaneye giderek tetanos aşısı oldu.

Kuşçu, "Arkadaşlarımla spor salonunda antrenman yaparken, sosyal medyada ilginç bir video gördük ve 'kim yapar' diye tartıştık. Ben yapacağımı söyleyerek iddiaya girdim. Sanayiden bir tahta alıp çivileri üzerine çaktık. Yatağın üzerine yatıp 100 kilo ağırlık kaldırdım. Biraz tedirgin oldum, birkaç kez vazgeçmeyi düşündüm ama iddiayı kaybetmek istemedim. Sırtımda delikler oluştu ve akşam tetanos aşısı oldum" dedi.

İlk başta tereddüt ettiğini belirten Kuşçu, "15 santimetrelik 700 çivi vardı. İddiayı kazandım ve arkadaşlarım bir yıl boyunca spor salonu ücretimi ödeyecek. Onlar da şaşırdı, denemek istediler ama cesaret edemediler. Çivili yatağın üzerine yatan birçok insan var ama ağırlık kaldıran yoktu. Zor oldu ama yara almadan başardık" şeklinde konuştu.