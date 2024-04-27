Kendini yere atıp taklalar atan AKP'linin ikizi çıktı. Bu bir biraz da gülelim haberidir

Siyaset gündemine oturan ilginç olay 2 gün önce şöyle yaşandı. AKP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li İzmit Belediyesi karşı karşıya geldi. İki belediye arasında ufak bir arbede yaşandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet duruma isyan etti.

Bu sırada AKP’li Kocaeli Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe bir anda kendisini yere atarak yuvarlanmaya başladı. "Bana saldırıyorlar. Polis” diye bağıran Efe'nin yerde yuvarlandığı o anlar gündeme bomba gibi düştü.

Efe'nin görüntüleri üzerindeki tartışmalar devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir sokak kedisinin videosu viral oldu.

Görüntülerde, sokak kedisi, yol ortasında motosikletlinin yanından geçtikten sonra yuvarlanarak ezilmiş numarası yaptı. Kedi daha sonra yerde yuvarlanmaya başladı.

Bu sırada iş yerinden çıkan bir genç, motosikletin kediye çarptığını düşünerek sürücüye öfke içinde baktı.

"Kedinin benim diyen oyunculara taş çıkartan" bu hareketi "AKP’li Kocaeli Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe'nin ikizi" yorumları yapılmasına neden oldu.