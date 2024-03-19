200 bin TL'nin 1 aylık getirisi ok gibi fırladı. Altınını dolarını bozduran faize yatırıyor

Türk Lirası’nın mevduat faizleri yeni bir zirveye ulaştı. 200 bin TL’lik birikimler, 32 günlük mevduatlar için sunulan yüksek faiz oranları sayesinde önemli getiriler elde ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın ilk faiz kararı sonrasında, bankalar yüzde 45 civarında sabitlenen faiz oranları ile mevduat getirilerinde rekabeti artırdı.
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı büyük bir artış gösterdi ve 1-3 aylık mevduat faiz oranları yüzde 52’ye kadar yükseldi. Bu durum, dövizini TL’ye çeviren yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor.
200 Bin TL’nin 1 aylık getirisi şu şekilde:
ALTERNATİF BANKFaiz oranı: Yüzde 47Net getiri: 7.829,04 TLVade sonu ödeme: 207.829,04 TL TL
ODEA BANK
Faiz oranı: Yüzde 45Net getiri: 7.890,41 TLVade sonu ödeme: 207.890,41 TL
ON
Faiz oranı: Yüzde 50Net getiri: 8.767,41 TLVade sonu ödeme: 208.767,41 TL
TEBB
DenizbankFaiz oranı: Yüzde 44Net getiri: 7.329,32 TLVade sonu ödeme: 207.329,41 TL