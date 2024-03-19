200 bin TL'nin 1 aylık getirisi ok gibi fırladı. Altınını dolarını bozduran faize yatırıyor

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı büyük bir artış gösterdi ve 1-3 aylık mevduat faiz oranları yüzde 52’ye kadar yükseldi. Bu durum, dövizini TL’ye çeviren yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor.

200 Bin TL’nin 1 aylık getirisi şu şekilde: