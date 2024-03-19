200 bin TL'nin 1 aylık getirisi ok gibi fırladı. Altınını dolarını bozduran faize yatırıyor

200 bin TL'nin 1 aylık getirisi ok gibi fırladı. Altınını dolarını bozduran faize yatırıyor
Kaynak: Kamu Son
Türk Lirası mevduat faiz getirileri zirveye ulaştı. 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi fırladı. Altınını dolarını bozduran parasını 32 günlük faize yatırıyor.
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200 bin TL'nin 1 aylık getirisi ok gibi fırladı. Altınını dolarını bozduran faize yatırıyor 1

Türk Lirası’nın mevduat faizleri yeni bir zirveye ulaştı. 200 bin TL’lik birikimler, 32 günlük mevduatlar için sunulan yüksek faiz oranları sayesinde önemli getiriler elde ediyor.

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200 bin TL'nin 1 aylık getirisi ok gibi fırladı. Altınını dolarını bozduran faize yatırıyor 2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın ilk faiz kararı sonrasında, bankalar yüzde 45 civarında sabitlenen faiz oranları ile mevduat getirilerinde rekabeti artırdı.

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200 bin TL'nin 1 aylık getirisi ok gibi fırladı. Altınını dolarını bozduran faize yatırıyor 3

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı büyük bir artış gösterdi ve 1-3 aylık mevduat faiz oranları yüzde 52’ye kadar yükseldi. Bu durum, dövizini TL’ye çeviren yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor.

200 Bin TL’nin 1 aylık getirisi şu şekilde:

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200 bin TL'nin 1 aylık getirisi ok gibi fırladı. Altınını dolarını bozduran faize yatırıyor 4

ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 7.829,04 TL
Vade sonu ödeme: 207.829,04 TL TL

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200 bin TL'nin 1 aylık getirisi ok gibi fırladı. Altınını dolarını bozduran faize yatırıyor 5

ODEA BANK

Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 7.890,41 TL
Vade sonu ödeme: 207.890,41 TL

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200 bin TL'nin 1 aylık getirisi ok gibi fırladı. Altınını dolarını bozduran faize yatırıyor 6

ON

Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 8.767,41 TL
Vade sonu ödeme: 208.767,41 TL

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200 bin TL'nin 1 aylık getirisi ok gibi fırladı. Altınını dolarını bozduran faize yatırıyor 7

TEBB

Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 7.890,41 TL
Vade sonu ödeme: 207.890,41 TL

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200 bin TL'nin 1 aylık getirisi ok gibi fırladı. Altınını dolarını bozduran faize yatırıyor 8

Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 44
Net getiri: 7.329,32 TL
Vade sonu ödeme: 207.329,41 TL

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