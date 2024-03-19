Ayakkabı yan sanayi sektörü İstanbul’da 70.kez buluşuyor

Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF), sektörün çatı kuruluşu Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) ve Artkim Fuarcılık iş birliği ile 1-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Yetmişinci kez gerçekleştirilecek olan fuar, dünyanın dört bir yanından gelen ayakkabı yan sanayi malzemeleri, deri, suni deri, tekstil, taban, ökçe, aksesuar, makine, kimyasal ve kalıp üreticilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Sektöründe, Avrasya'nın birinci, Avrupa'nın ise ikinci en büyük fuarı olan AYSAF'a 350'yi aşkın firma katılıyor. 68 ülkeden ziyaretçinin de beklendiği fuarı toplam da 15 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

SEKTÖRÜN BULUŞMA NOKTASI

Fuarların şampiyonlar ligi gibi olduğuna dikkat çeken Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, “Avrupa'da fayda maliyet oranı sebebi ile fuarların katılımcı talepleri de, ziyaretçi sayıları da azalıyor. Fuarlar şampiyonlar ligi gibidir. Fuar varsa markaların katılması gerekir. Fuarlar, sektörü bir arada tutar. Sanayi devriminden bu yana sanayiciler ilk kez bu kadar zor günlerden geçiriyor” dedi.

Maliyetlerin yüksek olduğunu belirten Salıcı, “Üretmek ve satmak zor. Birlik olmalı, birlikte hareket etmeliyiz. Hem ayakkabı hem de ayakkabı yan sanayi olarak gidecek daha çok yolumuz var. Fuarların ve birebir görüşmelerin ivmemizi artıracağına inanıyoruz” diye konuştu.

Hedeflerini de açıklayan Salıcı, “Durağan geçen bu dönemde sektörü dönüştürmek, ayakta tutmak ve geleceğe kuvvetli hazırlamak” ifadesini kullandı.

‘15 BİN ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ’

Fuar için yurt dışında önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren ARTKİM Fuarcılık Kurucu CEO'su Cengiz Yaman, "Yurt dışında yaptığımız yerinde bire bir çalışmalar ile yine gerek yabancı markaların gerekse de ziyaretçilerin fuara katılımını organize ettik. Yabancı marka katılımcı sayımız şimdiden 35'i geçti. Ziyaretçi olarak baktığımızda ise aldığımız yoğun geri dönüşler doğrultusunda Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler, Rusya, Doğu Avrupa ve Balkanlardan yaklaşık 15.000 kişinin fuarımızı ziyaret etmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Sergiler, enstelasyonlar, paneller ve eğlenceler ile AYSAF Fuarı yine renkli geçecek. Fuar, 18 yıldır düzenlediği ihtisas fuarları ile Türkiye'de ihracatın gelişmesinde rol oynayan Artkim Fuarcılık tarafından düzenleniyor.