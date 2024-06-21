2000 yıllık kehanet gerçekleşecek mi? Beyaz bufalo doğdu

On milyonda görünen bir olay bu.

Milli park yetkilileri şimdi beyaz bufalo'ya gözleri gibi bakıyor.

Çünkü beyaz bufalonun Amerikan yerlileri için kutsal bir önemi var.

Dededen toruna aktarılan yüzlerce yıllık bir kehanet beyaz bufalo.

Hikayesi şöyle.

2000 yıl öncesiydi.

Kızılderili Lakota kabilesinin yurdunda kıtlık ve savaş vardı.

İki genç Lakotalı savaşcı atlarla ava çıkmışlardı.

Bir anda, sıcak bir alev ve parlak sislerin arasında bir kadının belirdiğini gördüler.

Kadın uzun, ince yapılı ve kutsal işlemelerle süslenmiş bir kıyafet giymekteydi.

Saçında bir tüy, elinde bir ada çayı bitkisi taşıyordu.

Yanında da beyaz bir bufalo vardı.

Kadın inanılmaz derecede güzeldi.

O kadar güzeldi ki, askerlerden biri şehvetle kadına yaklaştı fakat ona dokunamadan bir yıldırım üzerine düştü.

Diğer savaşçı korkudan yere kapandı.

Kadın ellerini savaşcının saçlarında gezdirerek, onun dilinde kendisinin bir wakan tanka(kutsal) olduğunu ve onlara yardım etmek için geldiğini söyledi.

Savaşçı kadını ve yanındaki beyaz bufaloyu Lakota köyüne götürdü.

Olağanüstü bir misafirperverlikle karşıladılar.

Onun için bufalo derisinden bir çadır hazırladılar.

Kadın içeriye adımını atar atmaz, gün alacakaranlığa döndü ve tüm topraklarda kıtlık, kehribar ve gül renginde ışıkla kaplı bir gizem hakim oldu.

Buna rağmen Lakotalar ona ellerindeki en güzel şeyleri ikram ettiler.

Bitki kökleri, böcekler, kurutulmuş şifalı otlar ve su verdiler.

Beyaz Bufalo Kadını Lakota halkına nasıl tütün içileceğini anlattı, kızıl söğüt ağacından nasıl bir pipo(barış çubuğu) yapılacağını öğretti.

Barış çubuğunu çadırdan çadıra dolaştırmalarını istedi.

Bu, bir güç çemberi oluşturarak düşmanlıkları yok eder dedi.

Bunun doğaya bir minnettarlık göstergesi olacağını ve güneşi onurlandıracağını ifade etti.

Doğa Ana’yı memnun etmek için onunla birlikte şarkı söylemelerini istedi.

Topluca dört ana yöne doğru şarkı söylediler ve dilekler tuttular.

Bir anda Lakota topraklarında savaş ve kıtlık sona erdi, bolluk bereket başladı.

Beyaz Bufalo Kadının artık veda zamanı gelmişti.

Lakotalılara, dünyaya iyi baktıkları sürece yardım etmeyi sürdüreceğini söyledi ve “Toksha ake wacinyanktin ktelo" dedi.

“Sizi tekrar göreceğim.”

Lakotalılar o gün bugün beyaz bufalonun tüm toplumlara ahenk, denge ve maneviyat getireceğine inanırlar.

Bir mesih gibi beyaz bufalonun gelmesini beklerler.

Kızılderililer Yellowstone Milli Parkı'nda doğan beyaz bufalo ile

2000 yıllık kehanetin gerçekleştiğini ve dünyaya barış ve bolluk getireceğine inanıyor.