En-Nesyri sustu. Maximin konuştu

Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon öyle bir kadrolar kurdular ki, ahım şahım oynamadıkları maçlarda bile bir yıldız çıkıyor sahneye, 3 puanı alıp götürüyor.

Dün Galatasaray'da Sara ışıldamış, Rize'nin ipini çeken adam olmuştu.

Bugün Fenerbahçe'de Maximin Kasımpaşa'nın belalısı oldu.

Fransız yıldız savunmaya yardım etmese de, hücumda topu her ayağına aldığında Kasımpaşa savunmasını dağıttı.

Önce kendi yarattığı pozisyonda harika bir gol attı, sonra Tadic'in penaltı golünde penaltıyı yaratan adam oldu.

Zaten bu iki gol maçın kopmasına yetti de, arttı.

Çünkü Kasımpaşa'nın bu gollere cevap verecek direnci yoktu.

Fenerbahçe maçı kazandı ama göz dolduran bir futbol sergileyemedi.

Öncelikle temposuzdu.

Çok pas hatası yaptılar.

Hücumda organize olamadılar.

Bunda belki de haftaya oynanacak Galatasaray derbisinin etkisi vardı.

Çünkü sakatlanmamak için ikili mücadelelerde çekimler kaldılar.

Sarı Lacivertlilerin iyi yönlerini ise şöyle sıralayabiliriz.

Djiku'nun eksikliğinde Fenerbahçe savunması açık vermedi. Özellikle Becao çok başarılıydı.

Orta alanda Fred, İsmail ve Szymanski yine üretkendi.

Mourinho Dzeko'yu yedeğe çekip, santrfor olarak En Neysri'ye ilk kez onbirde görev vermişti ama Faslı golcü oyunda kaldığı 63 dakika pek varlık gösteremedi.

Belli ki henüz beklenen form düzeyine ulaşamamış. Hücumda çok ağır kalıyor ve sanki kilo problemi var.

Sonuçta Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi 2 golle 3 puanı alarak haftayı kayıpsız kapattı.

Peki bu futbol Galatasaray'ı yenmeye yeter mi?

Yetmez.

Ama şu kesin ki, Fenerbahçe Galatasaray'a karşı böyle oynamaz.

Haftaya iki takımın yıldızları kapışacak.

Bakalım kimler parlayıp, kimler ışıldayacak?