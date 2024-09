Galatasaray - Gaziantep FK maçındaki iş bilmezliği açıkladı

Böyle bir absürtlük olamaz.

Galatasaray ve Gaziantep FK yeni transferlerini bu maçta yönetmelik gereği oynatamadılar.

Mesela Osimhen kadroda yok.

3 gün önce oynadı, bu gece yok.

Gerekçe bu maç erteleme maçıymış.

İyi de bu maçın erteleneceği daha önceden bilinmiyor muydu?

Geçen yıl da Avrupa'da mücadele eden takımlarımızın Süper Lig'de 3. hafta maçları ertelenmişti.

Bizim TFF'de fikstürden sorumlu kişiler biraz akıllı olsa, Avrupa Kupalarında oynayan takımlarımızı 3'ncü hafta bay geçerdi.

İşte o zaman erteleme diye bir şey söz konusu olmazdı, her takım yeni transferlerine bu gece forma giydirebilirdi.

Bu absürtük takımlara da, taraftarlara da büyük haksızlık.

Bir bakıma işbilmezlik.

Umarım, TFF gelecek sezon aynı hataya düşmez.

Gelelim maça.

Galatasaray öyle istekli, öyle tempolu başladı ki maça, zaten bir nefeslik direnci olan Gaziantep FK hangi atağı karşılayacağı, kimi durduracağını şaşırdı kaldı.

Özellikle kanatları çok iyi kullanan Sarı Kırmızılar ilk 30 dakikada öyle bir tempo yaptılar ki, rakibi resmen ezdiler.

Muslera'ya top gelmedik dersek yeridir.

Orta alanda Mertens hücum organizasyonlarının direktörüydü.

Galatasaray'ın ilk yarıda 6'sı isabetli 14 şutu var. Gaziantep FK'nin sadece 3. Galatasaray 5 korner kullandı, Gaziantep FK sadece bir.

Rakamlara bile yansıyan bu ezici üstünlüğün gol getireceği belliydi.

26 dakikada 2 gol getirdi.

Osimhen ile İcardi olmayınca nöbetçi golcü Batshuayi santrfordu ama ilk yarıda goller iki kanat oyuncusu Barış Alper (Dk.11) ve Yunus Akgün'den (Dk.26) geldi.

Batshuayi'e nöbetçi golcü dedik

Çünkü sonradan oyuna girdiği maçlarda on birde oynadığı maçlardan daha çok etkili oluyordu.

Bu gece farklıydı.

Hemen hemen her pozisyonda vardı, Yunus'un golünde asist yaptı, 3'ncü gole imzasını attı.(Dk.76)

Gaziantep FK adına söylenecek tek güzel Furkan'ın attığı muhteşem goldü.

Orta saha topu aldı, Muslera'nın öne çıktığını görünce harika vurdu.

İnanılmaz güzellikte bir goldü.

Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi yine rahat bir galibiyet aldı.

Yorulmadı.

Üç puanı 3 golle aldı.

Savunma açık vermiyor. Bunda Davinson Sanchez faktörü var.

Orta sahada Mertens ve Torreia formda.

Kanatlar formüla pisti gibi hareketli.

Belli ki, Kadıköy'de nefes kesen bir derbi izleyeceğiz.

Bakalım kim gülecek, kim üzülecek?