2007 yılında çıkan ilk iPhone rekor fiyata satıldı

Apple'ın 2007 model kutusu açılmamış ve jelatinli olan ilk iPhone'u, şimdiye kadar görülmemiş fiyata alıcı buldu.

NTV'nin haberine göre, LCG Müzayede tarafından açık artırmaya çıkarılan telefon, 158 bin 644 dolarlık fiyatla yeni sahibine geçti. Bu miktarla 4 adet Tesla Model 3 veya 200 adet search iPhone 14 satın alınabilir.

BU SATIŞ IPHONE'UN REKORU SAYILDI

Bu satış, geçmişte kaydedilen 63 bin 356 dolarlık ve 54 bin 904 dolarlık fiyatları geride bırakarak yeni bir rekora işaret ediyor.

Ayrıca bu iPhone'un, günümüzde kullanılamayacak kadar eski bir model olduğu ve açık artırmayı kazanan kişi tarafından koleksiyon amaçlı satın alındığı kaydedildi.