Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022-2023 tatil takvimi merak konusu oldu. Öğrenciler ilk ara tatillerini yapmalarının ardından ikinci ara tatilin, yarıyıl tatilinin ne zaman olacağı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 2022 2023 yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-23 tatil takvimi sonrasında, yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı ve okulların ne zaman kapacağı belirlendi. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. İkinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

Okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.