27 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • 2022 2023 yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlıyor?

2022 2023 yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlıyor?

Öğrenciler ilk ara tatilin ardından ikinci ara tatil, yarıyıl tatilin ne zaman olacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan yarıyıl tatil takviminde ne zaman ikinci ara tatil, yarıyıl tatilin olacağı açıklandı. Peki, 2022 2023 yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlıyor?

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 13:22
Takip Et

2022 2023 yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlıyor?

2022 2023 yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlıyor?
+
Aa
-

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022-2023 tatil takvimi merak konusu oldu. Öğrenciler ilk ara tatillerini yapmalarının ardından ikinci ara tatilin, yarıyıl tatilinin ne zaman olacağı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 2022 2023 yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-23 tatil takvimi sonrasında, yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı ve okulların ne zaman kapacağı belirlendi. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. İkinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

Okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
1
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Salı günü motorine bakın ne geliyor
2
﻿Salı günü motorine bakın ne geliyor
﻿Salı günü motorine bakın ne geliyor
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
3
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
4
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı
5
﻿Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı
﻿Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
6
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
7
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Üniversite öğrencisini bıçaklayarak öldürdüler
﻿Üniversite öğrencisini bıçaklayarak öldürdüler
﻿Üniversite öğrencisini bıçaklayarak öldürdüler
﻿Kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu
﻿Kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu
﻿Kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu
﻿Bakan Kirişci açıkladı! Tahıl Koridoru'ndan 495 gemi geçti
﻿Bakan Kirişci açıkladı! Tahıl Koridoru'ndan 495 gemi geçti
﻿Bakan Kirişci açıkladı! Tahıl Koridoru'ndan 495 gemi geçti
﻿Hakkari’de ulaşıma kar engeli! 155 yerleşim birinin yolu kapandı
﻿Hakkari’de ulaşıma kar engeli! 155 yerleşim birinin yolu kapandı
﻿Hakkari’de ulaşıma kar engeli! 155 yerleşim birinin yolu kapandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.