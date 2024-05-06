Özgür Özel Ayşe Ateş ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianamenin tamamlanmasının sonrasında Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı, cinayetten 2 yıl 4 ay sonra 29 Nisan’da tamamlamış ve iddianamede 22 kişiye ‘tasarlayarak öldürme’ suçu yöneltilmişti.

“PEŞİNİ BIRAKAMAYACAĞIZ” DEMİŞTİ

Cinayete ilişkin iddianame hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Sinan Ateş suikastine ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor. Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız" ifadesini kaydetmişti.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianamenin herkesi rahatsız ettiğini ifade eden CHP lideri, Ayşe Ateş ile görüşeceğini belirtti.

AYŞE ATEŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cinayete ilişkin iddianameye tepki göstermiş ve gerçekleştirdiği açıklamada, "İddianame burada. Peki, azmettiriciler nerede? Böyle bir suikasti birkaç çapulcunun tasarlayıp planladığına inanmamızı gerçekten bekliyor musunuz? Sırf bu iddianameyi hazırlamak için kamuoyunu neden bir buçuk yıl beklettiniz?" ifadelerini kullanmıştı.