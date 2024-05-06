Hülya Avşar'ın cinsel organ esprisi İrem Derici'yi kahkahaya boğdu

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Hülya Avşar'ın cinsel organ esprisi İrem Derici'yi kahkahaya boğdu
Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin katıldığı programda yaptığı, “Adım s*kli bayana çıktı” açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve dobra oluşuyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, Hülya Avşar'ın YouTube’ta sunduğu 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk oldu.

Derici, samimi itiraflarda bulunurken, konuşmalarından ötürü kendisine söylenen lakabı açıkladı. "Benim adım s*kli bayana çıktı zaten artık" deyince, Hülya Avşar, "Onsuz duramıyorsun anlamında mı?" diye sordu.

Derici, daha sonra, "Yok ondan değil. Tavırlarım çok maskülen diye böyle diyorlar" ifadelerini kullandı.

Daha sonra ikili arasında stüdyoda gülüşmeler yaşanırken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Son olarak İrem Derici, sevgilisi Gökhan Fırat ile ayrıldıklarını doğruladı. İkili, birbirlerini Instagram’da takipten çıktı.

Derici'nin, sevgilisi Gökhan Fırat'la olan fotoğraflarını da Instagram hesabından silmesi ise gözlerden kaçmadı.

Programda Derici, "Bundan sonra bir ayrılık, bir erkek için asla kendimi üzmem. Aşkımdan gebersem de ertesi gün devam edeceğim. Üzülemem, üzülemem" demişti.

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