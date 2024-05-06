Ahmet Çakar öyle bir şey söyledi ki Sinan Engin ve Ertem Şener gülmekten kırıldı

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Ahmet Çakar öyle bir şey söyledi ki Sinan Engin ve Ertem Şener gülmekten kırıldı
Ahmet Çakar'ın canlı yayında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Galatasaraylı Mertens'in oğlu Ciro'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan daha fazla şampiyonluk gördüğünü ifade etti.

Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında

Galatasaray'ın 6-1 kazandığı Sivasspor maçını değerlendirdi.

Ahmet Çakar, yaptığı yorum ile gündem oldu.

''MERTENS'İN OĞLU CIRO ALİ KOÇ'TAN DAHA FAZLA ŞAMPİYONLUK GÖRDÜ''
2018 yılında Fenerbahçe'nin Başkanı olan Ali Koç, 6 yıllık başkanlık kariyerinde Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayamadı.

2023 yılında Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe, 9 yıllık kupa hasretini bitirmiş ve Ali Koç yönetiminde ilk kupasını almıştı.

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in oğlu Ciro'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan daha fazla Süper Lig şampiyonluğu yaşadığını ifade etti.

Galatasaray'da Dries Mertens, geçen sezon şampiyon olunan takımda yer alıyordu.

Çakar'ın bu sözlerinden sonra Sinan Engin ve Ertem Şener gülmeye başladı.

İşte Ahmet Çakar'ın sözleri;

''Fenerbahçe muhtemelen bu sene de şampiyonluğu kaybediyor. Ali Koç'un bütün iyi niyetine rağmen, Mertens'in oğlu Ciro bile Ali Koç'tan daha fazla Galatasaray şampiyonluğu yaşadı.

Bir şampiyonluk gördü, muhtemelen ikinciyi de görmek üzere. Maalesef Ali Koç şampiyonluk göremedi.''

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