Eski voleybolcu ve sevgilisi İzmir'de hırsızlık yaparken yakalandı

İkilinin, Antalya ve Bursa’da benzer suçlara karıştıkları iddia ediliyor ve çalıntı bir bilgisayar, bir kamera ve bir akıllı saat teslim ettikleri öne sürüldüb.

İddialara göre, profesyonel voleybol geçmişi olan Ç.Ö. ve Bursa’da öğretmenlik yapan D.A., İzmir’e gelmek için bir araç kiraladı. İkili, Bornova’daki bir alışveriş merkezindeki elektronik mağazasından, akşam 19.00 civarında sergilenen bir bilgisayarın çalındığı ihbarında bulunuldu.

BİLGİSAYAR ALARMI ÇALINARAK SÖKÜLMÜŞ

Bornova Polis Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, D.A.'nın sergilenen bilgisayarın alarmını söküp çaldığını belirledi.

POLİS TELEFONLA ULAŞTI

Polis, geniş çaplı bir soruşturma başlatarak, şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğunu ve telefonla şüphelilere ulaştığını tespit etti.

İZMİR’E GELİP TESLİM OLDULAR

Polisle kurulan iletişim sonucunda, şüphelilerin İzmir’e döneceklerini ve emniyete teslim olacaklarını bildirdi. Ertesi gün İzmir’e dönen Ç.Ö. ve D.A., Bornova Polis Müdürlüğü’ne teslim oldu.

ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK EŞYALAR TESLİM EDİLDİ

Ayrıca, polis merkezine teslim olan ikilinin, İzmir, Antalya ve Bursa’da elektronik eşya hırsızlığı yaptıkları öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, çalıntı bir bilgisayar, bir kamera ve bir akıllı saat teslim etti.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelilerden D.A.'nın öğretmenlik yaptığı ve hırsızlık suçlamalarını reddettiği öğrenildi. Ç.Ö.'nün ise taksirle yaralama, açıktan hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve çeşitli dolandırıcılık suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

FEDERASYON ADIYLA DOLANDIRICILIK

Bunun yanı sıra, Ç.Ö.'nün Voleybol Federasyonu adını kullanarak indirimli elektronik cihaz temin edeceğini vaat ederek dolandırıcılık yaptığı ve mağdurun dava açtığı bilgisi paylaşıldı. Ç.Ö. ve D.A.'nın polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İlgili olayla ilgili soruşturma devam ediyor.