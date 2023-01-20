Aman lastiklerinize dikkat edin. Lastik Sökme, Takma, Tamir ücretlerine büyük zam

Fiyatlar ilden ile değişiklik gösterse de Anakara Ticaret Odası’nın (ATO) yayınladığı “2023 yılı lastik hizmetleri azami fiyat tarifesi” başta İstanbul olmak üzere fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Fiyatlar lastik ebatlarına göre değişiklik gösterdiği gibi liste genelde 4 adet lastik sökme, takma ve saklama ve balans şeklide yayınladı.

1 ADET LASTİK TAKMA SÖKME ÜCRETİ NE KADAR?

1 adet lastik takma sökme ücreti 2023 yılında 150 TL olduğu 4 adet lastiğin tak, sök ücreti ise 360 TL’den başlayıp lastik ebadına göre 500 TL’ye kadar çıktığı görüldü.

LASTİK TAMİRCİLERİ DE FİYATLARDAN MEMNUN DEĞİL

Kartal’da lastik tamirciliği yapan Engin Akkaya, fiyatların yüksekliğinden yakınarak “Yaz-Kış lastik değiştirme işi olmasa kiramızı bile çıkaramayacağız. İnsanlar lastik tamir setleri alıp kendi lastiklerini tamir etmeye başladı. Hele ticari araçlar dükkana uğramaz oldu. Otomobiller olmasa ne yaparız bilmiyorum. Perişan durumdayız. Hele pandemi bizi resmen bitirdi. Listeyi yayınladılar ama biz o paraları isteyemiyoruz. Çıkma lastik dediğimiz kullanılmış lastik fiyatları resmen patladı. Çünkü insanlar yeni lastik alamıyorlar” ifadelerini kullandı.

İŞTE ATO’NUN YAYINLADIĞI “2023 YILI LASTİK HİZMETLERİ AZAMİ FİYAT TARİFESİ”

13” -16” Jant Sökme-Takma-Balans (4 adet) - 360 TL

17” Jant ve Üzeri Sökme-Takma-Balans (4 adet) - 480 TL

Run Fiat Lastik Sökme - Takma - Balans (4 adet) - 500 TL

13” - 16” Jant Lastik Oteli Sezonluk (4 adet) - 300 TL

17” Jant ve Üzeri Lastik Oteli Sezonluk (4 adet) – 400 TL

Balans (4 adet) – 300 TL

ön Rot Ayarı – 350 TL

Ön - Arka Rot Ayarı – 500 TL

Jant Düzeltme (Adet) – 250 TL

Nitrojen Dolumu (4 lastik) – 200 TL

Otobüs-Kamyon Sökme-Takma (Adet) – 300 TL

Lastik Tamiri Binek (Adet) – 150 TL

Lastik Tamiri Kamyon (Adet) – 300 TL

Subap Plastik (Adet) – 50 TL

Subap Metal (Adet) – 75 TL

TPMS Sensörlü Subap (Adet) – 125 TL