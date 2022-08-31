﻿2023 simülasyonu

Bir ay kadar önceydi; Temmuz sonunda yayınlanan bir yazımda, "Habeş ordusunun, İtalyanları Kızıldeniz'e dökmesinin 100. Yılı mı?" diye sormuştum.

Aslında, soru bana değil Yeniçağ okurlarına aitti. Ben, sadece, okurlarımızın, Büyük Zafer'in 100. Yılına layık, yakışır bir kutlama hazırlığı yapılıp yapılmadığı yönündeki kaygılarını paylaşmıştım.

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Öyle ya…

O gün, yazımda da, ortaya konan kahramanlığın devede kulak kadarıyla bile olsa hatırlatmaya çalıştığım gibi;

"Tam 100 yıl önce bu günlerde Türk devleti küllerinden doğmaya hazırlanıyordu!

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5. Süvari Kolordusu, Ballıkaya'dan, Yunan hatlarının gerisine sızma yapalı tam 100 yıl olmuştu…

Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa ile birlikte Büyük Taarruz'u başlatalı ve Kocatepe'den Afyon ovasına doğru "bir yıldız gibi kayalı" tam 100 yıl olmuştu…

Türk piyadeleri, destansı biçimde Yunan askerlerini süngü hücumuyla temizleyip Tınaztepe'yi, Belentepe'yi, Kaleciktepe'yi ele geçireli tam 100 yıl olmuştu…

Albay Reşat Bey, Çiğiltepe'yi, Mustafa Kemal Paşa'ya söz verdiği saatte alamadığı için intihar edeli ve Çiğiltepe bu onur intiharından sadece 45 dakika sonra Türk ordusunun eline geçeli tam 100 yıl olmuştu…

Afyonkarahisar'ı, Kütahya'yı işgal ordusundan geri alalı tam 100 yıl olmuştu…

Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşalar Çalköy'de yıkık bir evin avlusunda "İzmir'e ilerleme" kararı alalı tam 100 yıl olmuştu…

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Mustafa Kemal Paşa, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini vereli tam 100 yıl olmuştu…

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Afyonlu Ahmet Çavuş öncülüğündeki askerlerimiz, Yunan General Nikolaos Trikupis'u emrindeki bütün komutanlar ve askerlerle esir alalı tam 100 yıl olmuştu…

Ahmet Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari Fırkası, Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Fırkası İzmir'e gireli tam 100 yıl olmuştu…

Teğmen Ali Rıza Akıncı ile Yüzbaşı Şerafettin Bey, İzmir Hükûmet Konağı'na, 5. Süvari Tümenin öncüsü Yüzbaşı Zeki Bey Kumandanlık Dairesine, Üsteğmen Arif ve Takım Komutanı Celal Bey ile Asteğmen Besim Kadifekale'ye Türk bayrağını çekeli tam 100 yıl olmuştu…

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Fevzi ve İsmet Paşalarla İzmir'e gireli ve İzmir "Yunan kâbusu"ndan kurtulalı tam 100 yıl olmuştu…

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New York Times'ın, "hasta adam(!)" turp gibi ve ayakta olduğunu bütün dünyaya ilan eden "Küllerinden doğan Türkiye" tasvirini yayınlayalı tam 100 yıl olmuştu…

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Velhasıl;

İşgalden kurtulan Türk yurdu küllerinden yeniden doğup da yüzünü saltanattan Cumhuriyet'e döneli 100 yıl olmuştu."

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Bu değilse ne "coşkuyla", "gururla", "minnetle" kutlanacaktı, "Bütün makamları, unvanları ve imkanlarıyla varlığını bu zafere borçlu olan Ankara"da?

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Dünkü Ankara havası, okurlarımızı kaygılarında haklı çıkardı; tam da korktukları gibi, sanki Habeş ordusu İtalyanları Kızıldeniz'e dökmüş de ortada bizi ırgalayan bir mevzuu yokmuş gibiydi…

Kutlama namına yapılan her şey, söylenen her söz hatta; "mış gibi"ydi.

Yapmış olmak için.

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Üzerine iki kelam etmeyi gerektiren bunca mevzu varken, konuyu yeniden gündeme getirme nedenim bir kesimin "2023" düşleri.

Uyandırmak istedim;

Cumhuriyet'in müjdecisi olan Büyük Zafer'in, bütün dünyada hissettirilmesi gereken 100. Yılını böyle kutlayanlar, elinizi vicdanınıza koyup tahmine çalışın; o Cumhuriyet'in 100. Yılında ne yapar/ne yapmazlar!

Zafer'in 100. Yılına iki gün kala Kurtuluş Savaşı'nı inkara varan "rical"in, o zafer sayesinde kurulan Cumhuriyet'i ikinci yüzyılına taşımak istediğinden emin olabilir miyiz? Ne kadar?

SORU-YORUM

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Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının "Büyük Zafer"inin 100. Yılını "çok şükür" sağlıkla idrak eden eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, millî bayramlar ve Anıtkabir ziyaretlerine katılmadığı yönündeki eleştirileri "yalan, önyargı, ahlaki sorun" olarak nitelendirdiği bir video yayınladı.

İronik olan, başta 30 Ağustos olmak üzere millî bayramları bal gibi de kutladığını, Atatürk'ü anmaktan da asla imtina etmediğini ilan ve ispat için kamera karşısına geçip de, "Atatürk'süz 30 Ağustos kutlaması"ydı.

Gül'ün, şehitlerimize rahmet dileyerek ama başta Atatürk olmak üzere bu tarihî askerî başarının sahiplerinden birini bile anmadan yaptığı kutlama, kimleri ikna ve de tatmin etti?