2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu

2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu
Kaynak: Haber Merkezi
2023 yılında ülkemizde bir çok film izleyicisine kavuştu. Yılın en çok izlenen filmleri de belli oldu.
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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 1

Sinema sektöründe bu yıl birçok film vizyona girdi. Pandemi sonrası izleyiciler sinema salonlarına koştu.

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 2

Sinemada komediden animasyona, bilim kurgudan aksiyona birçok yapımın salonları doldurdu.

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 3

Zirvedeki film ise bir animasyon filmi oldu.

İŞTE 2023'ÜN EN ÇOK İZLEYİCİ BULAN FİLMLERİ

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 4

20- Görevimiz Tehlike 7

İzleyici sayısı: 295.069

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 5

19- Galaksinin Koruyucuları 3

İzleyici sayısı: 304.423

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18- Elemental: Doğanın Güçleri

İzleyici sayısı: 321.243

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 7

17- Transformers: Canavarların Yükselişi

İzleyici sayısı: 322.916

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 8

16- Kuru Otlar Üstüne

İzleyici sayısı: 334.061

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 9

15- Çok Aşk

İzleyici sayısı: 380.433

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 10

14- Meg 2: Çukur

İzleyici sayısı: 475.593

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13- Süper Mario Kardeşler Filmi

İzleyici sayısı: 541.547

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 12

12- Aslan Hürkuş 3: Anka Adası

İzleyici sayısı: 547.122

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 13

11- Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş

İzleyici sayısı: 565.392

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 14

10- İllegal Hayatlar

İzleyici sayısı: 677.306

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 15

9- Çizmeli Kedi: Son Dilek

İzleyici sayısı: 816.621

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 16

8- John Wick 4

İzleyici sayısı: 1.050.239

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 17

7- Kutsal Damacana 4

İzleyici sayısı: 1.147.111

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 18

6- Barbie

İzleyici sayısı: 1.399.139

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 19

5- Ölümlü Dünya 2

İzleyici sayısı: 1.419.065

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 20

4- Fast X

İzleyici sayısı: 1.577.429

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 21

Üçüncü ise Atatürk filmi oldu.

İzleyici sayısı: 1.608.483

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 22

İkinci sırada Oppenheimer yer aldı.

İzleyici sayısı: 1.704.369

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2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu 23

Zirvedeki film Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa oldu!

İzleyici sayısı: 2.853.070

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