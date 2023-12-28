2023 yılında en çok izlenen filmler belli oldu

Sinema sektöründe bu yıl birçok film vizyona girdi. Pandemi sonrası izleyiciler sinema salonlarına koştu.
Sinemada komediden animasyona, bilim kurgudan aksiyona birçok yapımın salonları doldurdu.
Zirvedeki film ise bir animasyon filmi oldu.
İŞTE 2023'ÜN EN ÇOK İZLEYİCİ BULAN FİLMLERİ
20- Görevimiz Tehlike 7
İzleyici sayısı: 295.069
19- Galaksinin Koruyucuları 3
İzleyici sayısı: 304.423
18- Elemental: Doğanın Güçleri
İzleyici sayısı: 321.243
17- Transformers: Canavarların Yükselişi
İzleyici sayısı: 322.916
16- Kuru Otlar Üstüne
İzleyici sayısı: 334.061
15- Çok Aşk
İzleyici sayısı: 380.433
14- Meg 2: Çukur
İzleyici sayısı: 475.593
13- Süper Mario Kardeşler Filmi
İzleyici sayısı: 541.547
12- Aslan Hürkuş 3: Anka Adası
İzleyici sayısı: 547.122
11- Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş
İzleyici sayısı: 565.392
10- İllegal Hayatlar
İzleyici sayısı: 677.306
9- Çizmeli Kedi: Son Dilek
İzleyici sayısı: 816.621
8- John Wick 4
İzleyici sayısı: 1.050.239
7- Kutsal Damacana 4
İzleyici sayısı: 1.147.111
6- Barbie
İzleyici sayısı: 1.399.139
5- Ölümlü Dünya 2
İzleyici sayısı: 1.419.065
4- Fast X
İzleyici sayısı: 1.577.429
Üçüncü ise Atatürk filmi oldu.
İzleyici sayısı: 1.608.483
İkinci sırada Oppenheimer yer aldı.
İzleyici sayısı: 1.704.369
Zirvedeki film Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa oldu!
İzleyici sayısı: 2.853.070