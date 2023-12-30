2023'ün en tehlikeli internet kişilikleri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
2023'ün en tehlikeli internet kişilikleri belli oldu
2023 yılının internet dünyasında en çok korku salan kişi ve gruplarının belirlendiği bildirildi.

Wired dergisi 2023 yılının internet dünyasında en çok korku salan kişi ve grupların listesine girenler, hem teknolojik hem de siyasi açıdan büyük bir güce sahip olduğu ifade edildi.

İşte onlar ve yaptıkları şeyler…

Listede en dikkat çeken isimler, SpaceX, Tesla ve X (Twitter) gibi dev şirketlerin sahibi Elon Musk ve yapay zeka devi OpenAI'nin kurucusu Sam Altman olduğu bildirildi.

Bu iki milyarder, DALL-E ve ChatGPT gibi popüler sinir ağlarının arkasındaki beyinler olduğu ifade edildi.

Listede ayrıca, internet kullanıcılarını fidye, casusluk ve sabotaj ile tehdit eden hacker gruplarının olduğu ifade edildi.

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ELON MUSK NEDEN KORKUTUCU?

Elon Musk, X'i (Twitter) ele geçirerek, antisemitik ve komplocu içeriklere sahip hesapları geri getirdi.

Ayrıca, kendi görüşlerini yayan ve sansürden kaçan Grok adlı bir sohbet robotu yarattı.

Elon Musk'ın insan hayatına saygısının olmadığı bildirildi. Neuralink adlı projesinde, beyne çip takarak bilgisayar kontrolü sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Ancak bu deneyler sırasında birçok maymunun öldüğü bildirildi. FDA ise bu projeye insanlar üzerinde test yapma izni verdiği söylendi.

Elon Musk'ın tehlikesi bunlarla da sınırlı olmadı bildirildi. Tesla otomobillerinin otopilot sistemindeki hatalar nedeniyle birçok kaza yaşandı.

Elon Musk, kripto para piyasasını da istediği gibi yönlendirdi ve siyasi açıklamalar yaptı.

SAM ALTMAN NEDEN KORKUTUCU?

Sam Altman, yapay zekanın sınırlarını zorlayan bir vizyoner olduğu biliniyor. DALL-E ve ChatGPT gibi sinir ağları, son yılların en çığır açan teknolojileri oldukları ifade edildi.

Sam Altman, yapay zekanın kontrol altında tutulması gerektiğini savunuyordu ancak Kasım ayında fikrini değiştirdiği bildirildi. Şimdi yapay zekanın özgürce çalışmasını istediği ifade edildi.

Sam Altman'ın gizli planlarının olduğu bildirildi. OpenAI, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulmuştu, ancak şimdi Microsoft'un eline geçtiği ifade edildi.

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Wired dergisi, ChatGPT'nin yaratıcısının ne yapacağını kestirmenin zor olduğunu söyledi.

2023 yılının korkunç internet kişi ve grupları listesinde şunların da olduğu bildirildi.

Cl0p, veri hırsızlığı yapan bir hacker grubu. 62 milyondan fazla kişiyi mağdur ettiklerinin altı çizildi.

Alphv grubu - binlerce şirketin güvenliğini bozarak 300 milyon dolarlık fidye topladıkları söylendi.

Sandworm, Rusya bağlantılı bir grup. Siber saldırılar ve casusluk faaliyetleri yaptıkları bildirildi.

Volt Typhoon hackerları - ABD'nin askeri üslerinin elektriğini gizlice ele geçirdikleri ifade edildi.

Predatory Sparrow grubu - İran'a karşı siber saldırılar düzenleyerek ülkedeki benzin istasyonlarının çoğunu çalışamaz hale getirdikleri bildirildi.

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