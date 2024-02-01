2023 yılında yapılan Kafes operasyonlarında 11'i uluslararası 420 çete çökertildi. İşte bilanço

Kaynak: Haber Merkezi
2023 yılında yapılan Kafes operasyonlarında 11'i uluslararası 420 çete çökertildi. İşte bilanço
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2023 yılı boyunca yapılan Kafes operasyonlarının sonucunda 420 organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya 2023 yılında yaptıkları Kafes operasyonlarının istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlarla Türkiye’deki organize suç çetelerinin sayıları ağızları açık bıraktı. 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında ülkemiz sınırları içerisinde yapılan operasyonlar sonucunda 11’i uluslararası, 14’ü ulusal, 56’sı bölgesel ve son olarak 339’u yerel olmak üzere toplamda 420 organize suç çetesi çökertildi.

Bakan’ın açıklamasında ulusal veya uluslararası olsun her çetenin ve zehir tacirlerinin teker teker yakalanacağına vurgu yapılırken çökertilen çetelerden 6’sının uluslararası çete olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanının açıklaması şu şekilde:

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