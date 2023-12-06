2023 yılının en popüler 10 oyuncusu açıklandı. Bakın birinciliği kim kaptı

Ünlü sinema veri tabanı IMDB, 2023 yılının en çok konuşulan oyuncularını açıkladı. İşte o yıldız isimler...

KAYNAK: Haber Merkezi
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2023 yılının en popüler 10 oyuncusu açıklandı. Bakın birinciliği kim kaptı 1
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2023 yılının en popüler 10 oyuncusu açıklandı. Bakın birinciliği kim kaptı 2

10- Cillian Murphy

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Oppenheimer filminde başrol oynayan Murphy, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

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2023 yılının en popüler 10 oyuncusu açıklandı. Bakın birinciliği kim kaptı 3

9- Carla Gugino

Gugino, "Usher Evi'nin Çöküşü" (The Fall of the House of Usher) dizisindeki "Verna" rolüyle bu yıl bu listede yer alıyor.

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2023 yılının en popüler 10 oyuncusu açıklandı. Bakın birinciliği kim kaptı 4

8- Katee Sackhoff

"The Mandalorian" adlı dizide "Bo-Katan" rolüne hayat veren Katee Sackhoff, ilk kez IMDB'nin en iyi yıldızlar listesinde yer alıyor.

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2023 yılının en popüler 10 oyuncusu açıklandı. Bakın birinciliği kim kaptı 5

7- Rebecca Ferguson

"Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Part 1" ve "Silo" adlı dizide rol alan Rebecca Ferguson, performansı ile büyük beğeni topladı.

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2023 yılının en popüler 10 oyuncusu açıklandı. Bakın birinciliği kim kaptı 6

6- Margot Robbie

2023'e damga vuran Barbie'nin başrolü Margot Robbie, bu yılın en çok konuşulan isimlerinden...

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2023 yılının en popüler 10 oyuncusu açıklandı. Bakın birinciliği kim kaptı 7

5- Bella Ramsey

Oyuncu, "The Last of Us" dizisinde canlandırdığı "Ellie" karakteriyle hayranların gözdesi oldu.

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2023 yılının en popüler 10 oyuncusu açıklandı. Bakın birinciliği kim kaptı 8

4- Jenna Ortega

"Wednesday" dizisi ile bu yıl çok konuşulan oyuncu, "Çığlık 6"daki performansıyla da gündem oldu.

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2023 yılının en popüler 10 oyuncusu açıklandı. Bakın birinciliği kim kaptı 9

3- Ana de Armas

Marilyn Monroe biyografisi "Blonde" ile adından söz ettiren Armas, "Ghosted" filmiyle de dikkatleri üzerine çekti.

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2023 yılının en popüler 10 oyuncusu açıklandı. Bakın birinciliği kim kaptı 10

2- Mary Elizabeth Winstead

Winstead, Star Wars'ın spin-off dizisi Ahsoka'daki performansı ile büyük beğeni topladı.

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2023 yılının en popüler 10 oyuncusu açıklandı. Bakın birinciliği kim kaptı 11

1- Pedro Pascal

"The Last of Us" dizisinde "Joel" karakterine hayat veren Pascal, performansıyla dikkat çekerken, "Mandalorian" dizisindeki performansıyla da beğeni toplayarak IMDb'nin 2023'teki en popüler yıldızlar listesinin zirvesinde yer aldı.

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